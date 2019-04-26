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Отец Марии Бутиной назвал сумму долга дочери перед адвокатами

, ИА "Амител"
Задолженность уже превысила 50 миллионов рублей
И долг растет с каждым днем/ Фото: vk.com/butina_maria

И долг растет с каждым днем/ Фото: vk.com/butina_maria

Долг перед адвокатами Марии Бутиной с каждым днем растет и уже превысил 50 миллионов рублей, рассказал ее отец Валерий Бутин.

"Долг перед адвокатами растет в арифметической прогрессии, на сегодняшний день превысил 50 миллионов рублей – никакой помощи и поддержки больше не получали", — цитирует Бутина РИА Новости.

Мария Бутина, долгое время жившая в Барнауле, была задержана в 2018 году и признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса.

В случае, если бы Бутина не признала себя виновной, ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. Гособвинитель попросил для Бутиной 1,5 года заключения. В пятницу, 26 апреля, суд огласит ей приговор.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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