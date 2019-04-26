Почти 90% россиян считают себя счастливыми, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ, передает ТАСС.
Отмечается, что назвали себя счастливыми 86% респондентов. Это самый высокий показатель счастья в стране за последние 24 года.
В первую очередь счастливо себя чувствуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет и люди с высоким материальным положением.
Главным образом, наших сограждан делает счастливыми семья (33% респондентов), собственное здоровье и здоровье близких (21% участников опроса), а также дети и хорошая работа (18% и 17% соответственно)".
Несчастными людьми россиян делают нехватка материальных средств и плохое положение дел в стране (по 11%). Плохое здоровье является причиной несчастья у 6% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 14 апреля 2019 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.
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