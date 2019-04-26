Известный барнаульский орнитолог и фотограф Алексей Эбель в своем аккаунте в Facebook сообщил о поступлении в приют раненого лебедя-шипуна.
У птицы прострелено крыло. В природе ей грозила бы гибель. По прогнозам биологов, высока вероятность того, что даже после реабилитации новоявленный подопечный больше не сможет летать.
Специалисты ожидают всплеск подобных случаев в связи с началом весенней охоты на водоплавающих.
Стоит отметить, что другой лебедь-шипун, поступивший к орнитологам осенью прошлого года с компрессионным переломом позвоночника, уже начал ходить.
Однако о его возвращении в природу речи не идет – птица уже никогда не взлетит, считают эксперты.
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