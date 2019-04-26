Трагедией закончилась попытка пожилого горожанина 25 апреля срезать путь через дорогу на улице Трикотажная в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Когда 81-летний местный житель пересекал проезжую часть в 20 метрах от пешеходного перехода, его сбил грузовик Volvo.
Травмы оказались смертельными – от полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте аварии.
По факту ДТП ведется проверка. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства наезда фуры на пешехода.
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