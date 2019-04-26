Сегодня, 26 апреля, в Бийске торжественно откроют реконструированный мемориал жертвам радиации, сообщает пресс-центр мэрии.
Мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Оно стартует в 11:00.
В церемонии примут участие ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семипалатинцы, их родственники, а также представители городской администрации, общественных организаций и церкви.
Почетная обязанность нести "Вахту памяти" будет возложена на кадетов.
Напомним, реконструкция мемориала жертвам радиации началась четыре года назад. Сейчас она полностью завершена.
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