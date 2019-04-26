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Четыре светофора отключают на дорогах Барнаула 26 апреля

, ИА "Амител"
Это связано с проведением плановых ремонтных работ
Участников дорожного движения просят соблюдать требования дорожных знаков / Фото: 64.rodina.news

Участников дорожного движения просят соблюдать требования дорожных знаков / Фото: 64.rodina.news

Четыре светофора не будут временно работать на дорогах Барнаула в пятницу, 26 апреля, в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 09:00 до 12:00 отключены светофорные объекты на пересечении улицы Гоголя с улицами Челюскинцев и Загородной.

С 13:00 до 16:00 не будут работать светофоры на пересечении улицы Попова с улицей Георгия Исакова и по адресу улица Попова, 57.

Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.04.2019 09:41
- гость -

интересно сколько можно ремонтировать один и тот же светофор, сообщения об отключении светофоров на Челюскинцев-Гоголя и Челюскинцев-Загородная появляются очень регулярно последнее время...

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