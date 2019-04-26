Четыре светофора не будут временно работать на дорогах Барнаула в пятницу, 26 апреля, в связи с проведением плановых ремонтных работ.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 09:00 до 12:00 отключены светофорные объекты на пересечении улицы Гоголя с улицами Челюскинцев и Загородной.
С 13:00 до 16:00 не будут работать светофоры на пересечении улицы Попова с улицей Георгия Исакова и по адресу улица Попова, 57.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии
интересно сколько можно ремонтировать один и тот же светофор, сообщения об отключении светофоров на Челюскинцев-Гоголя и Челюскинцев-Загородная появляются очень регулярно последнее время...