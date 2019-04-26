Первое заседание оргкомитета этапа Кубка мира 2021 года по гребле состоялось в правительстве Алтайского края. Престижные международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Барнауле 6-8 июня 2021 года. Предполагается участие 600 спортсменов, из них только около двадцати будут представлять Россию.

Чтобы этап Кубка мира – 2021 прошел на должном уровне, организаторам необходимо решить целый ряд проблем, сообщает "Алтайский спорт". Назовем их в том порядке, как перечислил 24 апреля на оргкомитете президент краевой федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

Перелет

Есть предварительная договоренность с компанией "ИрАэро" об организации чартера из Европы в Барнаул. Проблема – таможня в аэропорту, которая не сможет справиться с потоком иностранцев.

Размещение

Основная сложность – 150 инваспортсменов, которых надо поселить в отелях с доступной средой. Как сказал Юрий Шамков, доступная среда – это вообще очень серьезный вопрос в Барнауле. Люди с ограниченными возможностями здоровья чувствуют себя в нашем городе не очень уютно – специальных приспособлений нет ни в аэропорту, ни в общественном транспорте, ни в гостиницах. Что касается доставки инваспортсменов из отелей на гребной канал, надо либо покупать свой специальный транспорт, либо занимать у Сочи, Казани и других более цивилизованных городов.

Лодки

Для проведения этапа Кубка мира, необходимо иметь у себя 450 лодок, отвечающих требованиям международной федерации. Для этих условий подходят суда трех брендов – производства Португалии, Польши и Сербии. Дело в том, что всего за неделю до алтайского этапа все спортсмены будут задействованы в предыдущем этапе Кубка мира, и лодки, транспортируемые автомобилями, просто не успеют добраться.

К тому же, если Алтайскому краю замахиваться на проведение других соревнований высокого уровня, то наличие у себя лодок – большой плюс для привлечения участников. Учитывая наши расстояния, даже из другого региона России доставлять суда в Барнаул и дорого, и долго. При наличии своего парка нашему региону будет проще претендовать на проведение российских и международных состязаний.

Сейчас в распоряжении краевой федерации есть 150 лодок, из них топ-класса – около сорока, остальные могут использоваться для тренировок, детских соревнований и т. п. Закупка судов международного класса – удовольствие очень дорогое, но здесь есть возможность побороться за федеральное финансирование, тем более, под этап Кубка мира.

Дооборудование канала

Необходима еще одна – третья – линия финишных ловушек на гребном канале. Нынешних двух хватает для проведения у нас соревнований по двум дистанциям. А турниры ранга Кубка мира уже требуют трех – 1000, 500 и 200 метров. Перенастраивать их по ходу мероприятия непозволительно долго: часа два-три, а хронометраж на таких соревнованиях спрессован до предела – заезды проводятся с интервалом в три минуты. Поэтому надо ставить трибуну для зрителей на три тысячи человек, туалеты, понтоны для выхода спортсменов на воду. Требуется создание доступной среды для инваспортсменов на базе – оборудование специальными приспособлениями помещений, столовой, туалетов и т. д.

Парковки

Запланированы парковочные пространства на 500 мест для участников и их команд, а также на три тысячи мест – для зрителей. Предполагается, что впоследствии эти объекты будут использоваться отдыхающими.

Расширение дороги

Транспортный коллапс во время осеннего Кубка чемпионов по гребле показал, что подъездная дорога к гребному каналу во время пиковых нагрузок с пропуском всех желающих не справляется. Частично остроту проблемы доставки зрителей может снять организация чартеров и запрет проезда к месту соревнований неаккредитованного транспорта. Но основной способ преодоления этой проблемы – расширение дороги под мостом (или хотя бы организация вместительных карманов). Но для этого надо добиваться разрешений от надзорных органов, так как трасса проходит в природоохранной зоне у реки.

Как сообщил президент краевой федерации гребли Юрий Шамков, в настоящий момент ведутся переговоры с международной и всероссийской федерациями о том, чтобы Алтайскому краю было доверено со следующего года проведение на регулярной основе юношеского первенства страны (600-800 участников), а в сентябре 2020 года – командного чемпионата России (600 участников). Кроме этого, ведутся консультации по выдвижению заявки Барнаула на организацию первенства мира 2023 года.