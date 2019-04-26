Писатель, поэт и журналист Дмитрий Быков провел первый эфир на радиостанции "Эхо Москвы" после госпитализации.
Будучи все еще в московской больнице, он рассказал радиослушателям о причине своей госпитализации.
По его словам, состояние здоровья резко ухудшилось из-за отравления. При этом он не знает, чем именно отравился. Не могут дать ответ на этот вопрос и медики.
"Мы можем поставить вас на ноги, но причину пока найти не можем, это более долгое дело", – приводит Быков слова врачей.
Напомним, писатель в тяжелом состоянии был госпитализирован с подозрением на инсульт в реанимацию городской больницы Уфы. Он находился в городе, чтобы встретиться с ценителями своего творчества. Позднее Быкова ввели в медикаментозную кому с искусственной вентиляцией легких и перевезли для продолжения лечения в московскую клинику.
Комментарии
Пил он, как старая полковая лошадь. С таким целлюлитом алкоголизм - верный приговор.
Длинная рука ФСБ подсыпала Новичок в боярку
Эка он завернул насчет творчества!!!!! Примерно такой же как и он стихоплет еще в "овощ" его знает каком году задвинул........Писать на стенках туалета, увы друзья не мудрено, среди gовна мы все поэты, среди поэтов, мы gовно!
Православные христиане с детства приучены усмирять грешные, но такие естественные, желания свернуть жирную шею мрази. посему отравить себя эта хрюша могла только сама. А вот после намёков на возможность "мести" со стороны власти есть прямая вероятность стать сакральной жертвой. А уж что использовать для этого - новичок или полоний - западные спецслужбы подскажут его подельникам.
А солберецкие, из ГЕЙРУ, петров и васечкин, в Уфу не приезжали?
Filin
Немцов на мосту тоже сам?