Отдохнуть за пределами России на майских праздниках из-за запрета ФССП не смогут около трех миллионов должников, сообщает газета "Известия".
Судебные приставы называют это одной из самых эффективных мер, особенно в преддверии праздников.
Так, с января по март 2019 года данная санкция применялась к 4,4 млн граждан РФ, в результате чего они погасили около 19 млрд рублей задолженности.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года запрет на выезд из страны накладывался в полтора раза реже. И при этом ими было выплачено на 6,1 млрд рублей меньше.
Также стоит отметить, что чаще всего невыездные неплательщики не выполняют свои обязательства по кредитам перед банками (40% случаев), по алиментам (20%), налогам и штрафам ГИБДД (10%).
Комментарии
Угу, тут знакомый с долгами в 300 тысяч спокойно по Тайландам рассекает, на сайте УФССП уже 10 лет долги висят
Главное , чтобы депутатам ГД не запретили! Устали пусть отдохнут..