Поочередно об отказе от транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" отказались Словакия и Украина, сообщает РИА "Новости".
Партнеры объяснили такое решение снижением качества сырья, в котором обнаружено повышенное содержание хлоридов.
"Укртранснафта" уточняет, что так как российская сторона не исполнила свои обязательства по характеристикам продукта, то и ответственность в плане компенсации материальных убытков лежит на ней.
"В соответствии с условиями настоящего договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям", – констатировали в компании.
Комментарии
Ай да сказочнный многоходовочник))
снова всех переиграл ))))
Ну шалом Хазарский Каганат))))
Да пусть покупают у других. Понятно что у хохлов все российское зуд вызывает, но словаки то чего добиваются??