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Украина и Словакия остановили транзит российской нефти

, ИА "Амител"
Причиной такого решения называется снижение качества сырья
В поставляемой российской нефти обнаружено повышенное содержание хлоридов / Фото: pixabay.com

В поставляемой российской нефти обнаружено повышенное содержание хлоридов / Фото: pixabay.com

Поочередно об отказе от транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" отказались Словакия и Украина, сообщает РИА "Новости".

Партнеры объяснили такое решение снижением качества сырья, в котором обнаружено повышенное содержание хлоридов.

"Укртранснафта" уточняет, что так как российская сторона не исполнила свои обязательства по характеристикам продукта, то и ответственность в плане компенсации материальных убытков лежит на ней.

"В соответствии с условиями настоящего договора, "Укртранснафта" имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям", – констатировали в компании.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

26.04.2019 11:17
- гость -

Ай да сказочнный многоходовочник))

0  0
26.04.2019 11:20
- гость -

снова всех переиграл ))))

0  0
26.04.2019 11:44
Dimon Grin_google

Ну шалом Хазарский Каганат))))

1  0
26.04.2019 11:58
- гость -

Да пусть покупают у других. Понятно что у хохлов все российское зуд вызывает, но словаки то чего добиваются??

0  0
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