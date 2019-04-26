Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу Fox News заявил о желании полностью избавить мир от ядерного оружия, сообщает ТАСС.
При этом он уточнил, что аналогичного мнения придерживается и лидер России Владимир Путин.
"Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны", – заявил глава Соединенных Штатов.
По словам Трампа, Путин выразил радость по поводу возможности помогать США "Ким Чен Ыном и Северной Кореей".
Следующим шагом американский президент назвал планы сокращения и полного отказа от ядерного вооружения.
"Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", – считает Трамп.
Комментарии
И писец тогда России придет, сразу
а так же, спустить штаны и встать в позу "раком", ага...