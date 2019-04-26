Изменения по предоставлению льгот по оплате услуг городских бань начнут действовать с 1 мая в Барнауле, сообщает пресс-центр мэрии.

"Принципиальные изменения заключаются в переходе на адресное предоставление компенсаций гражданам, а также в расширении перечня заведений, в которых можно получить услугу. Компенсация предоставляется женщинам, достигшим возраста 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, постоянно проживающим на территории Барнаула, – уточняют городские власти.

До этого граждане получали талоны в комитете по соцподдержке населения, которые давали право на 50-процентную скидку при оплате услуг бань. Воспользоваться талонами можно было в банях ООО "Быт-Сервис" в Барнауле и ООО "Консультант" в Научном городке. После предоставления услуги бюджетные средства в виде субсидии перечислялись организациям, оказавшим услуги.

С 1 мая порядок предоставления такой формы соцподдержки меняется. Теперь барнаульцы будут оплачивать полную стоимость услуг по помывке в бане и получать компенсацию из расчета 100 рублей за каждую услугу на личный банковский расчетный счет. Средства будут перечисляться один или два раза в год по заявлению граждан. Компенсация предоставляется из расчета не более четырех помывок в месяц.

Глава городского комитета по социальной поддержке населения Ольга Ишутина, объясняя новый подход к льготированию, отмечает: "Новая форма соцподдержки является адресной. Размер компенсации составляет 100 рублей при средней стоимости посещения бани общего пользования 200 рублей, на данный момент это те же 50%, что были ранее. Если услуга в бане стоит менее 100 рублей, компенсация предоставляется в размере 100%".

Для оформления компенсации необходимы заявление, а также платежные квитанции и документы, подтверждающие получение услуги.

По возникающим вопросам граждане могут обращаться в комитет по социальной поддержке населения города Барнаула: улица Никитина, 59а; телефоны (3852) 371-781, 371-789.