Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках отчета о деятельности правительства за 2018 год сообщил, что смертность превысила рождаемость на 9880 человек.
Кроме того, миграционный отток населения также вырос. По этому показателю Алтайский край традиционно находится в антирейтингах Сибирского федерального округа. По словам Томенко, количество уехавших из Алтайского края стало больше, чем прибыло, на 7400 тысяч человек. За последние три года из Алтайского края уехало более 43 тысяч человек.
Ранее глава Барнаула Сергей Дугин во время своего отчета перед депутатами городской думы сообщил, что впервые за долгие годы показатель смертности среди населения опередил рождаемость. Так, за 2018 год в столице края родилось 7517 барнаульцев, а умерло – 8090.
При этом прирост численности населения Барнаула был осуществлен с помощью мигрантов. Количество прибывших в город превысило количество убывших на 813 человек.
Всего же, по состоянию за 2018 год, общая численность жителей Барнаула составила 696,6 тысячи человек.
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