Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время своего отчета о работе регионального правительства за 2018 год остановился на вопросе заработных плат в регионе.
"Среднемесячная заработная плата по краю (по итогам 2018 года, – прим. ред.) составила 25 506 рублей. В номинальном выражении это на 12 с небольшим процентов больше, чем в 2017 году. Это означает, что общий фонд всех, кто работает на предприятиях, в организациях, увеличился на 12%. А поступления налогов на доходы физических лиц подтверждают выводы, что мы имеем дело не со структурным сдвигом, а с реальным ростом общего объема фонда оплаты труда. Сбор подоходного налога увеличился также на 12%", – сказал глава региона.
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В то же время Виктор Томенко подчеркнул: "Несмотря на то, что край вошел в первую десятку регионов по динамике роста заработной платы, уровень ее продолжает оставаться низким. 81-е место среди регионов России. Напомню, у нас 85 регионов в стране. И последнее место в СФО. Мы продолжаем на нем находиться".
Комментарии
Принимать нефть марки Urals не захотели ФРГ, Польша, Чехия и Словакия. Именно в последнюю страну, а далее в Венгрию, нефть идет по южному украинскому ответвлению «Дружбы», начинаясь в белорусском городе Мозырь и проходя через украинский Броды. Словацкая Slovnaft также подтвердила остановку приема.
В Укртранснафта остановку назвали вынужденной. Отказываются загружать российскую нефть и танкеры в Усть-Луге. На прошлой неделе белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил об ухудшении качества российской нефти, идущей по трубопроводу «Дружба».
НЕФТЬ В РАССЕЮШКЕ КОНЧИЛОСЬ, КОЛЬ ПОШЛА С МЯКОТЬЮ, НА АЛТАЕ БОГАТЫМИ ОТРОДЯСЬ НЕ ЖИЛИЮ А ТАПЕРИЧА И НАЧИНАТЬ И НЕ К ЧЕМУ
Это говорит о том, что работать не могут. Берите пример с 3% жителей России , которые быстро нащупали дно, оттолкнулись и без раскачки сделали рывок. Даже у виолончелиста на счетах миллиарды. Да и жен надо уметь выбирать. Чиновники могут. Их жены миллионы зарабатывают. Так что причину наших бед в себе надо искать.
Да им за нефть доплатят, уже озвучили.
Почему для примера не озвучены (не все конечно, хотя бы 4-5) предприятий и организаций на которых произошел рост зарплаты? Где конкретика?
Митричу. Нам жителям России дорогая нефть не нужна, Они, нефтепродавцы иногда объясняют повышение цен на ГСМ внутри России увеличением цен и спроса на внешнем рынке. Из этой некупленной нефти может быть будут для нас гнать дерьмовенькие, но подешевле бензин и солярку. Хотя это только мечты. А могут и повысить цены, оправдывая тем, что дороже будет обходиться очистка этой непригодной нефти.