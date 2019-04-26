Руководитель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента республики Алексей Черняк рассказал о средней стоимости летнего отдыха в Крыму для туристов, сообщает РИА "Новости".
По его словам, один отдыхающий будет тратить ежедневно приблизительно 2,8 тысячи рублей. Основную часть от этой суммы составят цена проживания, питания и дополнительных услуг.
При этом туристы проводят в Крыму в среднем 12 дней. Таким образом, общая цена отдыха, не считая билетов на самолет, может составить 33,6 тысячи рублей.
Он также отметил, что популярность отдыха в Крыму у россиян продолжает расти. Причем туристы едут на курорт в любое время года.
Так, в текущем году турпоток в республику вырос на 37% в сравнении с прошлым годом.
Комментарии
+ еще билеты, в итоге - в турцию дешевле
Я,в среднем, ни разу не был в Крыму, и с моей средней зарплатой, и средним сроком дожытия уже в среднем и не попаду. Разве тока потом, когда в рай полечу, заскочу порадываюсь за средних Нас.
самолёт Новосибирск- Симферополь туда-обратно на 1 чел 29-36000
+ еще билеты, в итоге - в турцию дешевле
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лето на диване еще дешевле
перелет мск-симферополь 4000р. Кто-то еще сомневается , что Брн - опа мира?
на 1 человека ( 10 ночей) 4* Все включено AI
почувствуйте разницу/как говорится
04.06.19 Ялта-Интурист 4* Крым (Барнаул) 178 500 р
14.06.19 Sharm Inn Amarein 4* Египет из Барнаула 57 200 р
03.06.19 Sunside Beach 4* Турция из Барнаула 42 000 р
Больше похоже не "крымнаш", а "намкрыш"...
26.04.2019 12:55
- гость -
в ялту откуда информация?
Банк горящих туров Барнаул
не реклама
В Ялту тоже горючие путевки, как в места обетованные для чернильниц, или цена обычного тура все таки?
В Таиланд на двоих 70 С ПЕРЕЛЕТОМ
Осенью Египет откроют, много чего подешевеет.