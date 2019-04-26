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Новости

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

, ИА "Амител"
За день один турист тратит в среднем 2,8 тысячи рублей
Один отдыхающий будет тратить ежедневно приблизительно 2,8 тысячи рублей / Фото:pixabay.com

Один отдыхающий будет тратить ежедневно приблизительно 2,8 тысячи рублей / Фото:pixabay.com

Руководитель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму парламента республики Алексей Черняк рассказал о средней стоимости летнего отдыха в Крыму для туристов, сообщает РИА "Новости".

По его словам, один отдыхающий будет тратить ежедневно приблизительно 2,8 тысячи рублей. Основную часть от этой суммы составят цена проживания, питания и дополнительных услуг.

При этом туристы проводят в Крыму в среднем 12 дней. Таким образом, общая цена отдыха, не считая билетов на самолет, может составить 33,6 тысячи рублей.

Он также отметил, что популярность отдыха в Крыму у россиян продолжает расти. Причем туристы едут на курорт в любое время года.

 Так, в текущем году турпоток в республику вырос на 37% в сравнении с прошлым годом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

26.04.2019 12:17
- гость -

+ еще билеты, в итоге - в турцию дешевле

1  0
26.04.2019 12:21
- гость -

Я,в среднем, ни разу не был в Крыму, и с моей средней зарплатой, и средним сроком дожытия уже в среднем и не попаду. Разве тока потом, когда в рай полечу, заскочу порадываюсь за средних Нас.

0  0
26.04.2019 12:24
- гость -

самолёт Новосибирск- Симферополь туда-обратно на 1 чел 29-36000

0  0
26.04.2019 12:35
- гость -

+ еще билеты, в итоге - в турцию дешевле
------------
лето на диване еще дешевле

0  0
26.04.2019 12:42
- гость -

перелет мск-симферополь 4000р. Кто-то еще сомневается , что Брн - опа мира?

0  0
26.04.2019 12:55
- гость -

на 1 человека ( 10 ночей) 4* Все включено AI
почувствуйте разницу/как говорится

04.06.19 Ялта-Интурист 4* Крым (Барнаул) 178 500 р

14.06.19 Sharm Inn Amarein 4* Египет из Барнаула 57 200 р

03.06.19 Sunside Beach 4* Турция из Барнаула 42 000 р

1  0
26.04.2019 13:04
- гость -

Больше похоже не "крымнаш", а "намкрыш"...

1  0
26.04.2019 13:11
- гость -


26.04.2019 12:55
- гость -


в ялту откуда информация?

0  0
26.04.2019 13:35
- гость -

Банк горящих туров Барнаул
не реклама

0  0
26.04.2019 13:46
- гость -

В Ялту тоже горючие путевки, как в места обетованные для чернильниц, или цена обычного тура все таки?

0  1
26.04.2019 13:49
Александр

В Таиланд на двоих 70 С ПЕРЕЛЕТОМ

0  0
26.04.2019 13:51
- гость -

Осенью Египет откроют, много чего подешевеет.

0  0
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