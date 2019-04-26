Возобновление чартерных рейсов в Египет вполне вероятно, но окончательное решение зависит от позиции российских властей. Об этом Amic.ru сообщила руководитель рабочей группы по внешнему туризму Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова.

"Египетские газеты уже опубликовали информацию об успешной проверке аэропортов, поэтому вероятность открытия направления повышается. Но окончательное решение в руках власти. Сейчас в Египет летают из Москвы через Анталью, это уже шаг к возобновлению чартерных перевозок, так как до открытия этих рейсов был полный запрет на продажу туров в эту страну", – рассказала Евгения Беспалова.

По словам эксперта, алтайские туристы очень ждут открытия рейсов в Египет, так как "по красоте и фауне Красное море является уникальным". До закрытия этого направления из Новосибирска была одна цепочка рейсов в Шарм-эль-Шейх и одна цепочка рейсов в Хургаду.

"Если европейская часть России всегда считала Египет бюджетным курортом, то для жителей Сибири это было не так, – говорит Евгения Беспалова. – Раньше цена на отдых в Египте была сопоставима с ценами на отдых в Турции, но если в Турции сезон продолжается с мая по октябрь, то пик сезона в Египте – это весна и осень. Рейсы на Египет стояли круглогодично, и это был практически единственный вариант отдыха "все включено" в период, когда нет рейсов в Турцию".

По словам Евгении Беспаловой, сейчас туры в Египет с вылетом из Москвы стоят от 21 тысячи рублей за неделю в трехзвездочной гостинице и от 25 тысяч рублей – за неделю в пятизвездочном отеле по системе "все включено". "Однако надо понимать, что таких цен, как из европейской части, у нас не будет никогда", – говорит эксперт.

Напомним, полеты в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх были приостановлены в ноябре 2015 года после теракта в самолете, который выполнял рейс Шарм-Эль-Шейх – Санкт-Петербург. Погибло 224 человека, в основном граждане России (в их числе уроженка Барнаула Юлия Масленникова). После этого российские власти потребовали от Египта повысить безопасность в аэропортах. 25 апреля 2019 года вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью "Известиям" сообщил о том, что полеты в Египет могут быть возобновлены уже в октябре.