Центральный банк России провел проверку, которая выявила схему, по которой из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон" было выведено 57 млн рублей, сообщает "Российская газета".
Началось все с того, что НПФ доверил управление финансами управляющей компании "Тринифико".
В число ее полномочий входило совершение сделок с облигациями за счет пенсионных средств.
Ревизоры выяснили, что компания покупала облигации у "Кит финанс трейд", а через некоторое время продавала их ей обратно, только уже по заниженной цене.
Проверяющие насчитали около 600 невыгодных для фонда сделок и пришли к заключению, что таким образом из НПФ было выведено около 57 млн рублей.
"Тринифико" отрицает наличие такой схемы. Представитель компании заверил журналистов, что будет защищать ее репутацию и требовать объяснений от ЦБ.
Комментарии
Разве все эти НПФ изначально создавались не для воровства денег граждан?