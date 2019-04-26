Подробности о пожаре, произошедшем на улице Юрина, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В экстренном ведомстве отметили, что возгорание случилось по адресу: улица Юрина, 204Г. Также в МЧС добавили, что данное здание является офисным. Люди эвакуировались самостоятельно.
На данный момент пожар локализован, проводится тушение. Площадь пожара, по предварительной информации, составила около 50 квадратных метров.
Комментарии
это не те товарищи, что развешивают объявления по замене теплосчетчиков?
12:54, если так, то можно не тушить...