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Пожар в офисном здании в Барнауле: подробности

, ИА "Амител"
По предварительной информации, площадь пожара составила около 50 квадратных метров
Люди из здания эвакуировались самостоятельно / Фото: Amic.ru

Люди из здания эвакуировались самостоятельно / Фото: Amic.ru

Подробности о пожаре, произошедшем на улице Юрина, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В экстренном ведомстве отметили, что возгорание случилось по адресу: улица Юрина, 204Г. Также в МЧС добавили, что данное здание является офисным. Люди эвакуировались самостоятельно.

На данный момент пожар локализован, проводится тушение. Площадь пожара, по предварительной информации, составила около 50 квадратных метров.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

26.04.2019 12:54
- гость -

это не те товарищи, что развешивают объявления по замене теплосчетчиков?

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26.04.2019 13:18
- гость -

12:54, если так, то можно не тушить...

0  0
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