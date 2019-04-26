Ответить на 30 вопросов об истории Великой Отечественной войны, вспомнить важные переломные даты и назвать героев-участников необходимо было за 30 минут.

Вместе со студентами тест по истории Великой Отечественной войны писали ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков и депутат Государственной думы РФ Наталья Кувшинова. Собравшихся приветствовал Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного собрания.

По словам Андрея Маркова, Алтайский государственный технический университет является постоянным инициатором и участником патриотических акций. "Ежегодно наши студенты присоединяются к всероссийским и международным акциям и пишут тесты по истории Отечества, истории Великой Отечественной войны, кроме того, второй год мы проводим тесты по истории Алтайского края и АлтГТУ, – отметил Андрей Марков. – Знание своего исторического наследия обогащает духовный мир, воспитывает патриотизм и бережное отношение к тому, что нас окружает, и к людям, которые живут рядом. Знание и понимание нашего прошлого подскажет нам правильные жизненные ориентиры. Написав сегодня тест, вы еще раз освежите в памяти нашу историю, вспомните героические подвиги наших предков".

Добавим, Международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны" проходит сегодня в Алтайском крае. Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи, сохранение и популяризацию исторических знаний, формирование национальной идентичности у граждан. Центральной площадкой акции стал главный корпус Алтайского государственного технического университета.

Международная акция проходит уже четвертый год по инициативе Молодежного парламента при ГД при поддержке Государственной думы РФ, Российского военно-исторического общества и Военного университета Министерства обороны РФ. Акция пройдет во всех регионах страны и в 40 странах мира.