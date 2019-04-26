Состояние Горбачева прокомментировал его представитель

Глава пресс-службы бывшего президента СССР Павел Палажченко прокомментировал ТАСС информацию о госпитализации Михаила Горбачева, которая появилась после того, как он не прибыл на показ фильма Вернера Херцога и Андре Сингера "Встреча с Горбачевым" на Московском кинофестивале.
По словам Плажченко, продюсер фильма неправильно понял слова Горбачева о причине, по которой он не появится на мероприятии.
На самом деле ни о какой госпитализации не было и речи, утверждает его представитель.
"Нормальное абсолютно у него состояние, – рассказал Плажченко. – Он был на работе в фонде всю вторую половину дня".
По его словам, экс-президент СССР предпочел показу фильма работу в "Горбачев-фонде", потому что уже видел картину на ее премьере, которая состоялась в ноябре прошлого года.
Комментарии
традиционное объяснение ситуации в случае, когда все не очень хорошо
Оказывается существует фонд иуды..
А мы тут передачки готовили-куличи с пивасом, водочки с сигарками