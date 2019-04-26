Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках отчета о деятельности правительства за 2018 год перед депутатами АКЗС сообщил, что в бедности проживают около 17,5% жителей региона. Это около 400 тысяч человек. Он поставил задачу сократить эти показатели к 2024 году до 7,8%.
Кроме того, Виктор Томенко высказался по поиску возможностей дополнительного выделения средств на увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы. В 2019 году будет выделено на эти цели около 1,5 миллиарда рублей.
"Все решения должны распространяться с 1 января 2019 года. На это потребуется порядка 1,5 миллиарда рублей. Проекты решений правительство уже подготовило и внесет в начале мая в Алтайское краевое законодательное собрание. Я прошу вас поддержать их принятие", – сказал Томенко.
Отметим, что большинством депутатов доклад губернатора за 2018 год был поддержан.
Комментарии
скорее всего наоборот 82.5%
Особенностью современной бедности является ощущение безнадежности, в отличие от 90-х и начала 2000-х, когда люди надеялись на скорый выход из этого состояния.
Очень грустно читать такие вещи, за 20 лет путинского правления просрали страну.
Выделено ....
Так весь парадокс в том, что жители края и сами могли бы заработать не то что 1.5 млрд., а намного больше.
Вопрос --- экономика! На дне. Или уже под дном. Ну, понятно, медикам и учителям надо повышать зарплаты. Это даже нет смысла обсуждать. Но если те же работники иткульского завода остаются без работы, тут то что делать должен губернатор и депутаты разного уровня?
еще нет 20 лет а всего лишь 19 лет еще есть время до 2024 года полностью развалить страну и экономику - что и делает Утин и Едведев.