Только половина россиян сумели ответить на вопрос, что празднуют христиане в Пасху, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Самым популярным ответом стало "воскресение Христа", что соответствует истине. При этом треть респондентов вообще не нашлись, что ответить.
Из неверных представлений о празднике наиболее распространенным стал ответ "день рождения Христа" (6%).
4% населения страны полагает, что это просто великий христианский праздник или день поминания усопших. Еще 3% людей называют Пасху торжеством в честь окончания поста.
Также стоит отметить, что правильную дату Пасхи смогли назвать 73% опрошенных. Остальные либо ошиблись, либо признались, что не знают правильного ответа.
Опрос проводился 24 апреля 2019 года. В нем приняли участие 1600 человек по случайной выборке телефонных номеров, зарегистрированных на территории РФ.
Комментарии
годовщина открытия острова Пасхи, не?
Именно! 19 января - "Купаться будешь?" Количество верующих не стоящих на ногах, просто жуть! Пасха же, для многих - просто повод посидеть и выпить.