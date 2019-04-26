Годовой отчет Виктора Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Первый отчет губернатора Виктора Томенко о работе правительства Алтайского края за 2018 год состоялся 26 апреля в театре драмы им. В.М. Шукшина. Он интересен тем, что Виктор Томенко отчитался не только о работе собственного правительства, но и о работе кабмина под началом прежнего главы региона Александра Карлина.
Напомним, Томенко получил статус врио 30 мая, позже – в сентябре – прошли выборы, после которых он стал новым губернатором.
Подробную статью об отчете губернатора читайте в ближайшее время на Amic.ru.
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