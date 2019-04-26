Исследователи из Гарвардского университета пришли к выводу, что из-за содержания пропионата употребление хлеба может способствовать развитию диабета и ожирения, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Science Translational Medicine.
Для этого они сначала вводили эквивалентную потребляемой человеком дозы пропионата, после чего наблюдали за их состоянием.
У лабораторных животных повышался уровень гормонов, особенно глюкагон, норадреналин и FABP4.
В результате клетки печени начинали активно вырабатывать глюкозу, а мыши при этом быстро набирали лишний вес.
После этого эксперимент повторили на группе добровольцев. Одна половина из них принимала пропионат, а другая – плацебо.
Эффект был идентичен – повышение концентрации тех же гормонов у людей, которые принимали пропинат, что в конечном итоге увеличивало их шансы на диабет и ожирение.
Комментарии