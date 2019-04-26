Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также установление временного снежного покрова прогнозируют синоптики в Алтайском крае на этих выходных – региональный Гидрометцентр передал прогноз-консультацию о неблагоприятных метеорологических условиях.

"В Алтайском крае сутки 27 и ночью 28 апреля ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег, местами в южных и предгорных районах сильные осадки, в отдельных районах гололедные явления, появление временного снежного покрова, усиление ветра местами до 15-20 метров в секунду, ночью 27 апреля по югу порывы до 23 метров в секунду. На дорогах гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

В ночь на субботу в крае будет -4...+1 градус, днем температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В пасхальную ночь 28 апреля в крае будет еще холоднее. Температуры в регионе составят -1...-6 градусов. Днем, напротив, станет теплее, чем сутками ранее. Термометры покажут +8...+13 градусов, в западных районах будет до +18 градусов.

А вот к началу новой недели погода станет более стабильной и в регион придет потепление. В понедельник, 29 апреля, в крае будет +19...+24 градуса. При этом местами в западных районах прогнозируются дожди и грозы. Кроме того, будет ветрено – вероятны порывы до 23 метров в секунду.