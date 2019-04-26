Жителя Барнаула, подозреваемого в жестоком убийстве своего соседа по коммунальной квартире, задержали правоохранители.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, преступление было совершено минувшей ночью. В ведомстве отмечают, что в одной из коммунальных квартир краевой столицы два соседа распивали спиртное.
Между собутыльниками возник конфликт и один из мужчин нанес телесное повреждение другому. Последнему пришлось обратиться в больницу, но из-за незначительности травмы он не был госпитализирован.
"Вернувшись домой, мужчина решил отомстить соседу. Войдя к нему в комнату, он топором нанес несколько ударов по голове потерпевшего. От полученных травм сосед скончался на месте происшествия", – констатируют в СКР.
Сейчас подозреваемый задержан, в суде в ближайшее время будет решаться вопрос его аресте. Расследование продолжается.
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