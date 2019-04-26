Роспотребнадзор составил рекомендации о том, как следует красить яйца на Пасху, сообщает РИА Новости.
В частности, в ведомстве напомнили, что использовать для этой цели непищевые красители нельзя. Это грозит отравлением и другими неприятными последствиями.
Можно для этого использовать природные красители. В частности, существуют способы придания скорлупе нужного оттенка с помощью луковой шелухи, зеленого чая, каркаде, клюквы, краснокачанной капусты, кофе, листьев крапивы и шпината, паприки, свеклы и черники.
Также допустимыми считаются специально предназначенные для этого пищевые красители. Прежде чем использовать их, лучше убедиться, что обозначения на упаковке соответствуют нормативам.
В частности, разрешенными к применению в этих целях признаны Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е131, Е132, Е133, Е 142, Е160, Е163 и Е181.
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