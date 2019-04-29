Екатерина Смолихина

Оказать первую доврачебную медицинскую помощь, потушить пожар на трансформаторной подстанции и в короткий срок устранить дефекты в электроустановках. Эти и многие другие навыки продемонстрировали энергетики на традиционном конкурсе профессионального мастерства, который проходил с 23 по 25 апреля на производственной базе "Барнаульской сетевой компании".

Современную жизнь, как и любое производство, невозможно представить без электричества. Профессия электромонтера всегда современна и востребованна, считается одной из самых квалифицированных и сложных среди рабочих специальностей. На любом предприятии к представителям этой профессии предъявляют высокие требования. Поэтому в "БСК" уже несколько лет проводят конкурсы, чтобы работники могли показать свои теоретические знания и закрепить некоторые умения, которые они нарабатывали годами.

Всего в соревнованиях принимало участие 12 бригад, в каждой из которых заявлено по три высококвалифицированных электромонтера. Самый зрелищный этап прошел на учебном полигоне, где команда электромонтеров с помощью огнетушителя в нормативное время устраняла пожар в действующей трансформаторной подстанции. Такие ЧП происходят не часто, но тем и ценнее опыт, полученный на учениях. Барнаульские электромонтеры за считанные секунды сумели потушить возгорание в электроподстанции и тем самым, возможно, спасти кому-то жизнь.

Еще одно задание, необходимое для выполнения по условиям конкурса, – показать знание правил по охране труда, а также подтвердить мастерство при освобождении пострадавшего от действия электрического тока и оказания ему первой доврачебной помощи. С этой задачей справились также все бригады.

"Это был самый сложный этап соревнования. Напряжение выше 1000 вольт. Наша бригада с применением электрозащитных средств должна была его освободить так, чтобы самим не попасть под напряжение. Потом необходимо проверить состояние пострадавшего. При необходимости мы должны сделать непрямой массажа сердца и вентиляцию легких", – пояснил суть задания мастер "Барнаульской сетевой компании" Вячеслав Чернов.

По его словам, он уже шесть раз участвовал в соревнованиях и несколько раз в них побеждал. Главную цель конкурса он видит в повышении мастерства и тренировки поведения в экстремальных ситуациях.

Еще один этап соревнований – оперативное устранение повреждений на линиях электропередачи и дефектов в электроустановках. С такими проблемами сотрудники "БСК" сталкиваются регулярно. Так, во время сильнейшего урагана 23 июня 2018 года в Барнауле они оперативно устраняли все последствия стихии, чтобы не пострадал ни один житель города. К слову сказать, "БСК" обслуживает более 3000 километров кабельных и воздушных линий электропередачи.

Ну и в финале – теоретическая часть, где электромонтеры отвечали на самые разнообразные вопросы. Как отмечает главный инженер "Барнаульской сетевой компании" Андрей Лавринец, проведение конкурса является хорошей возможностью подтвердить высокий уровень профессиональной подготовки персонала, его умение быстро и грамотно ориентироваться в самых сложных ситуациях.

"Также формат профессионального состязания позволяет оперативным службам "БСК" показать новые эффективные приемы и методы выполнения ремонтных и эксплуатационных работ с высоким качеством и при строгом соблюдении техники безопасности", – отметил Андрей Лавринец.

По решению конкурсной комиссии первое общекомандное место в "Конкурсе профессионального мастерства – 2019" занял второй Сетевой район. В номинации "Лучшая бригада по эксплуатации распределительных сетей" победила команда оперативно-диспетчерской службы в составе мастера Радомира Гросса и электромонтеров Алексея Доронина и Александра Присекина. "Лучшей бригадой по ремонту воздушных линий электропередачи" признана тройка профессионалов из ОДС под руководством мастера Владислава Брица при участии электромонтеров Дмитрия Чуйко и Алексея Арефьева. В номинации "Лучшая бригада по ремонту и монтажу кабельных линий" первое место заслужили мастер Владимир Мершалов, электромонтеры Александр Дромашко и Михаил Карандашов из второго Сетевого района.