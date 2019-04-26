Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин поручил детально проверить расходование средств дорожного фонда.
Об этом он заявил в ходе поездки по Шебалинскому району, обратив внимание на состояние транспортных магистралей.
По его словам, состояние дорог регионального и муниципального уровня является одной из "болевых точек", волнующих жителей Горного Алтая.
"Я постарался разобраться, почему сложилась такая ситуация, ознакомился с бюджетом и расходами на дорожную отрасль. Использование средств дорожного фонда должно проходить максимально эффективно", – подчеркнул врио главы региона, поручив создать межведомственную комиссию, которая займется проверкой качества работ по обслуживанию, ремонту и строительству дорог в республике.
"Если имело место нецелевое расходование средств, мы это выявим. Будем разбираться, делать выводы", – резюмировал Олег Хорохордин.
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