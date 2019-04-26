Пьяный мужчина на автомобиле Mitsubishi Galant сбил пенсионера в селе Майма в Горном Алтае и скрылся с места ДТП, сообщили в республиканском МВД.
В полиции уточняют, что авария случилась вечером 25 апреля около 21:25 в районе дома №113 по улице Алтайская.
Обстоятельства инцидента в правоохранительном ведомстве описывают так: "30-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Mitsubishi Galant, допустил наезд на 68-летнего сельчанина, который шел по левой обочине, в попутном направлении движения".
Затем водитель оставил место ДТП. В течение нескольких часов его нашли и задержали.
Пенсионер с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в республиканскую больницу.
По данному факту проводится проверка.
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