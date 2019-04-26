В Луганской народной республике начался процесс приема документов на получение российских паспортов в связи с недавним указом президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения гражданства гражданами ЛНР и ДНР, сообщают "Вести".
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что наблюдается большое количество желающих получить паспорт гражданина РФ, из-за чего возникают большие очереди.
По его словам, такое решение президента России вызвало также наплыв желающих получить гражданство ЛНР.
"В связи с последними событиями – подписанием известного нам документа – очереди для получения паспорта гражданина ЛНР значительно выросли", – поделился с журналистами Пасечник.
Он также уточнил, что сейчас гражданство Луганской народной республики имеют около 200 тысяч человек.
Комментарии
Теперь с российскими паспортами эти люди могут приехать, в принципе, в любое место. Конституция, она ведь не делает отметок: паспорт, выданный в Донецкой или Луганской республике, он с ограничениями. Очень интересно, какие будут последствия, когда вся эта масса — там, насколько я понимаю, на этой территории несколько миллионов человек живет, из них 2–2,5 могут оказаться очень подвижны, — когда эта масса со своим менталитетом и проблемами начнет по России расползаться, а та территория будет обезлюдивать. Вот это очень интересно.
Надо понимать, что проект "Луга ндо ния" закрыт и пришла пора кормить потерпевших халявщиков.
Бандитов, сепаратистов и террористов открыто признают гражданами РФ??? Ужос...