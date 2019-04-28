Стоимость реконструкции участка улицы Попова между улицами Власихинской и Трактовой протяженностью 3,2 километра составляет 600,5 миллиона рублей. Работы будут выполнены в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и будут продолжаться два года.
Как следует из материалов на сайте госзакупок, подрядчик станет известен 17 мая. Победитель получит право реконструировать участок в течение двух строительных сезонов – до 1 октября 2020 года.
Согласно техзаданию, от Власихинской до Трактовой будет проведена реконструкция. Машины там ездят по двум-трем полосам. После ремонтных работ с каждой стороны от рельсов будет по три 3,5-метровые полосы для движения транспорта. Скорость движения по обновленной улице составит 80 км/ч. Вдоль дороги сделают тротуар шириной 3 метра, установят светофор, а также продлят ливневку.
Отметим, что всего в Барнауле на ремонт дорог в 2019 году будет потрачено 961 миллион рублей. Одним из самых масштабных обещает стать реконструкция проспекта имени Ленина. Власти Барнаула планируют отремонтировать проспект на участках от улицы Северо-Западной до площади Октября и от улицы Димитрова до площади Баварина. Но кроме этого в городе будет много и других ремонтных работ.
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