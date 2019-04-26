Подросток сбежал по пути в барнаульскую психиатрическую больницу

Полиция в Алтайском крае устанавливает местонахождение 14-летнего подростка, которого привезли в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, 23 апреля мальчика из села Вавилон Алейского района привезли в барнаульское медучреждение. Около девяти часов утра он убежал от сопровождающего и до сих пор его местонахождение не известно.
Приметы молодого человека: на вид 14 лет, рост 170-175 сантиметров, полного телосложения, волосы короткие светлые, глаза голубые.
Был одет: футболка зеленого цвета, штаны спортивные черного цвета, зауженные, без головного убора, куртка-ветровка черного цвета без капюшона, с карманом на груди, кроссовки темно-коричневого цвета. В полиции добавляют, что ранее парень неоднократно уходил, состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.
В селе Вавилон он проживал в Центре помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: (3852) 42-02-02, 102, либо 8-913-099-10-18 или в ближайший отдел полиции.
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