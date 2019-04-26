Народная артистка СССР Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни, сообщает ТАСС.
Последние годы она боролась с тяжелой болезнью.
Большую часть своей жизни Быстрицкая посвятила Малому театру, где трудилась с 1958 года.
Широкая публика больше всего полюбила ее по роли Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон" (1957-1958). Затем была роль Лели в "Добровольцах" (1958) и укрепившаяся всесоюзная слава.
Тем не менее намного больше времени она проводила в выступлениях перед зрителями в театре, нежели на съемках в кино. Преподавала актерское мастерство в театральных вузах.
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