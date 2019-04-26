Житель Косихинского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве соседа с помощью топора.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, совершение убийства инкриминируют 37-летнему мужчине. По версии правоохранителей, в январе этого года неоднократно судимый мужчина, будучи пьяным, пришел к своему соседу.
"На предложение выпить мужчина отказался и попросил уйти гостя. Обидевшись на соседа, обвиняемый нанес ему топором не менее 14-ти ранений головы и шеи, от которых потерпевший скончался на месте", – добавляют в СКР.
Во время предварительного следствия селянин признал вину частично, выдвинув версию о самообороне и нанесении единственного удара металлическим совком. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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