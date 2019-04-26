В Барнауле начали сносить усадьбу Михайлова / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Строители приступили к активной фазе сноса старинной усадьбы купца Михайлова в Барнауле, которую уже несколько месяцев пытаются отстоять алтайские активисты. Как передает корреспондент Amic.ru, здание уже обнесли забором, с усадьбы разбирают крышу, готовятся рушить стены и фасад. На месте усадьбы планируется возвести новый офис прокуратуры Алтайского края.
Ранее губернатор Виктор Томенко прокомментировал историю с усадьбой. По его словам, несколько лет назад участок земли был выведен из краевой собственности и передан в федеральную. Затем надзорным ведомством был разработан проект офиса, который прошел через Градостроительный совет, выделены деньги и процесс принял необратимый характер.
Губернатор рассказал, ему известен тот факт, что дом Михайлова в Барнауле в 2006 году был исключен из перечня объектов культурного наследия региона. Однако какими причинами тогда руководствовались, принимая такое решение, – неясно. Однако губернатор не видит механизмов, как повлиять на прокуратуру, которая все процедуры проводит на законных основаниях.
Комментарии
налоговая а через дорогу прокуратура - логичненько
Больно смотреть на акт вандализма, творимый государственной структурой.
Вместо того, чтобы досконально разобраться в ЗАКОННОСТИ исключения здания из перечня объектов культурного наследия (прокуроры, скорее всего, и добивались этого "исключения" , младоГубернатор признал законность действий супервласть имущих п-Р-Р-Рокуроров. Вот из-за таких "патриотов",пи-ли-ющих на народ, этот народ и бежит из края ускоренными темпами. А то ли ещё будет когда р-р-еформаторы кУдрины и мЕдведевы объединят край с другими субъектами. Наверное в новом дворце пРокур-ом придётся и форму поменять - на чёрную, очень черную.
интересно, а у кого и по какой цене был выкуплен данный участок земли???