26 апреля в Барнауле открылись две пасхальные ярмарки, на которых можно купить сувениры и сладости для близких, а также поучаствовать в благотворительных акциях.
Так, в ТЦ "Ультра" перед Пасхой продают съедобные символы праздника (расписные пряники в виде пасхальных яиц, куличи, яйца), а также разнообразные пасхальные интерьерные украшения от местных мастериц (декоративные венки, вязаные и валяные из шерсти пасхальные кролики и многое другое). Волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость" принимают от горожан подарки для одиноких стариков из домов престарелых. Ярмарка завершится вечером 27 апреля.
Ярмарка в ТЦ "Весна" будет работать и на Пасху, 28 апреля. На ней можно купить сувениры ручной работы, все вырученные средства будут направлены сиротам, малоимущим семьям и больным детям – подопечным благотворительного фонда "Облака".
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