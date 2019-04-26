Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в правительстве РФ анонсировал работу по созданию четырех дополнительных метрополий.
По его словам, к Москве и Санкт-Петербургу, уже имеющим соответствующий статус, необходимо добавить новые объединения.
Одним из них названо объединение Барнаула, Новокузнецка, Новосибирска и Томска, вторым – Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени, третьим – Краснодара, Ростова-на-Дону и Ставрополя, четвертым – Казани, Самары, Тольятти и Ульяновска.
Таким образом планируется дать импульс развитию регионов, в которых нет нефтедобывающей промышленности, которая существенно поднимает уровень благосостояния населения.
Кудрин рассказал о том, что сейчас наблюдается такая ситуация, что одни субъекты РФ по уровню ВРП на душу населения догнали Норвегию и Японию, другие же не могут оторваться от Индонезии.
"Нам нужно увеличить горизонтальные связи между субъектами Российской Федерации, особенно нас интересуют те регионы, где есть крупные центры, которые притягивают и могут дать новое развитие окружающим субъектам РФ", – констатировал глава Счетной палаты.
Комментарии
и не забыть ввести новые налоги
сказочный
Сколько не говори халва, во рту слаще не станет. А кто собирается восстанавливать заводы в Барнауле, которые разрушили москвичи?
Оскорблять власть нельзя, поэтому выскажусь анекдотом:
Урок в школе. Учительница говорит:
- Итак, дети, будем развивать абстракное мышление.
Представьте, летят по небу два крокодила. Один - красный,
другой - коричневый. Первый летит со скоростью 60 км/ч,
второй - 100 км/ч. А теперь скажите: сколько мне лет?
Петенька тянет ручку.
- Ну, скажи, Петенька, сколько мне лет.
- 24 года.
- Правильно, Петенька. А как ты узнал?
- Отец называет меня полудурком, хотя мне всего 12.