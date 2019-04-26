5G с российской криптографией обойдется в 28 млрд рублей

Минпромторг намерен потратить 28 млрд рублей на создание оборудования и программного обеспечения пятого поколения мобильного интернета с российской криптографией, сообщает РБК.
В числе компаний, которые будут заниматься разработкой, называют госкорпорацию "Ростех" и Сколковский институт науки и технологий.
Наличие такой программы подтвердили в Минпромторге, однако ее деталей пока не раскрывают.
По инсайдерской информации ключевым моментом станет разработка российских алгоритмов обеспечения безопасности на сетях 5G.
Российские алгоритмы формирования ключей, аутентификации, криптографии и контроля целостности сообщений должны будут обеспечивать требуемый уровень стойкости, считают разработчики проекта.
16 млрд на его реализацию направят из бюджета, еще 12 млрд – из внебюджетных источников.
Согласно плану Минпромторга, через три года отечественное оборудование будет занимать 16,1% рынка, через пять лет – 18,7%.
Комментарии
обеспечивать требуемый уровень стойкости
, и читаемость спец.службами.