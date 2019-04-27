Лучшие проекты работы с локальной историей представят на форуме АТР

Лучшие проекты работы с локальной историей, которые реализуются в разных регионах России и привлекают туда туристов, представят на площадке молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития" в Алтайском крае. Формат федерального акселератора патриотических и культурно-исторических проектов "Наше наследие" опробуют на АТР впервые за все время работы форума.

Как рассказала руководитель направления форума "АТР" "Живу здесь!", программный директор акселератора "Наше наследие", историк Марина Балашкина, проекты, основанные на локальной истории, позволяют не только привлечь туристов, но и получить инвестиции.

"Благодаря платформе "Наше наследие" участники форума смогут включиться в программу акселерации собственных проектов развития территории", – рассказала Марина Балашкина.

Один из лучших в Сибири консультантов по бизнес-моделированию и организационному развитию Андрей Федосеев даст авторам патриотических проектов конкретные советы, которые помогут сделать идеи жизнеспособными, результативными и легко тиражируемыми.

Экспертизу проектам даст член жюри многих федеральных грантовых конкурсов (Благотворительного фонда В. Потанина, Благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко, Благотворительного фонда М. Прохорова и других) Николай Прянишников.

Также с участниками площадки будет работать специалист по продвижению некоммерческих проектов в социальных сетях Екатерина Федосеева. Марина Балашкина расскажет о том, как привлечь ресурсы на реализацию проекта и как участвовать в конкурсе грантов. Эксперт Национального исследовательского Томского государственного университета Данила Губин расскажет о создании бренда территории на основе исторических исследований, федеральный координатор Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России" по Сибирскому федеральному округу Сюзанна Егиян – о наставничестве в реализации добровольческих патриотических проектов.

"Лучшим проектным командам по итогам Форума "АТР" будет сделано предложение о зачислении в резиденты акселератора культурно-исторических проектов "Наше наследие" и других формах поддержки патриотических проектов с привлечением менторов, трекеров и опытных наставников", – рассказали организаторы форума.