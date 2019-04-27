Суббота, 27 Апрель, 08:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Как вы относитесь к введению платных перекрестков?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,71
€ 72,09
Обь
194см -17

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы президента УкраиныМусорная реформаПарламент Алтайского края
Новости

Лучшие проекты работы с локальной историей представят на форуме АТР

, ИА "Амител"
Участников форума научат привлекать туристов и инвестиции
Фото: АТР

Фото: АТР

Лучшие проекты работы с локальной историей, которые реализуются в разных регионах России и привлекают туда туристов, представят на площадке молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития" в Алтайском крае. Формат федерального акселератора патриотических и культурно-исторических проектов "Наше наследие" опробуют на АТР впервые за все время работы форума.

Как рассказала руководитель направления форума "АТР" "Живу здесь!", программный директор акселератора "Наше наследие", историк Марина Балашкина, проекты, основанные на локальной истории, позволяют не только привлечь туристов, но и получить инвестиции.

"Благодаря платформе "Наше наследие" участники форума смогут включиться в программу акселерации собственных проектов развития территории", – рассказала Марина Балашкина.

Один из лучших в Сибири консультантов по бизнес-моделированию и организационному развитию Андрей Федосеев даст авторам патриотических проектов конкретные советы, которые помогут сделать идеи жизнеспособными, результативными и легко тиражируемыми.

Экспертизу проектам даст член жюри многих федеральных грантовых конкурсов (Благотворительного фонда В. Потанина, Благотворительного фонда Е. и Г. Тимченко, Благотворительного фонда М. Прохорова и других) Николай Прянишников.

Также с участниками площадки будет работать специалист по продвижению некоммерческих проектов в социальных сетях Екатерина Федосеева. Марина Балашкина расскажет о том, как привлечь ресурсы на реализацию проекта и как участвовать в конкурсе грантов. Эксперт Национального исследовательского Томского государственного университета Данила Губин расскажет о создании бренда территории на основе исторических исследований, федеральный координатор Всероссийской общественной организации "Союз добровольцев России" по Сибирскому федеральному округу Сюзанна Егиян – о наставничестве в реализации добровольческих патриотических проектов.

"Лучшим проектным командам по итогам Форума "АТР" будет сделано предложение о зачислении в резиденты акселератора культурно-исторических проектов "Наше наследие" и других формах поддержки патриотических проектов с привлечением менторов, трекеров и опытных наставников", – рассказали организаторы форума.

Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Загрузка...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
08:06
Пряники, кролики и куличи: что можно купить на пасхальной ярмарке в Барнауле 0
07:50
Лучшие проекты работы с локальной историей представят на форуме АТР 0
07:34
Продажу вейпов подросткам запретили в Алтайском крае 0
07:19
Алтайская Общественная палата нашла замену выбывшему члену 0
07:03
Огромную усадьбу с лестничным холлом продают в Барнауле за 39 млн рублей 0
06:48
Как правильно отмечать Пасху и чего нельзя делать в этот день 0
06:32
Самые большие и самые дорогие: необычные пасхальные яйца со всего света 0
06:18
О горящих бровях, огурцах и белых рубашках: откровения бармена о своей работе 0
06:01
Снежные и ветреные выходные стартовали в Алтайском крае 0
05:07
Скорость ветров в Мировом океане ежегодно растет 0
04:44
США выходит из договора о торговле оружием 0
03:57
Путин выразил соболезнования родственникам Быстрицкой 0
02:58
Названа дата презентации PlayStation 5 0
01:59
"Транснефть" заявила о диверсии на нефтепроводе 0
00:56
Названы самые популярные сегменты подержанных авто в России 0
23:58
В Шри-Ланке прогремело еще три взрыва 0
23:40
Алтайская студентка дважды попалась на уловку мошенников 0
23:18
Американский суд вынес приговор Бутиной 0
22:52
В Барнауле пройдет массовое шоу в честь юбилея пожарной охраны 0
22:28
Сибирячка признана самой красивой сотрудницей Росгвардии 0
22:03
В Красноярске горит завод – производитель ракет 1
21:47
2820 бутылок водки изъяли у селянки в Горном Алтае 1
21:24
В Барнауле белая иномарка сбила ребенка и скрылась 3
21:09
Экс-сотрудника ФСБ обвиняют в хищении 490 млн рублей 0
20:42
Глава Минприроды анонсировал освобождение косаток в Приморье 0
20:20
Жительница Алтайского края перехитрила насильника 0
20:07
Прощание с Элиной Быстрицкой пройдет в Малом театре 1
19:58
Звезда эпохи и самая красивая женщина ХХ века: какой была Элина Быстрицкая 0
19:24
В Барнауле образовались серьезные пробки на нескольких дорогах 2
19:08
Коротко о главном: отчет Виктора Томенко, налоги и возвращение зимы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 26 апреля
18:51
В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам 2
18:29
Новосибирские парни втроем до смерти забили мужчину 0
18:06
Бравая казачка Аксинья: лучшие роли несравненной Элины Быстрицкой 0
17:51
Две девушки пострадали в ДТП с автобусами в Барнауле 0
17:34
В ЛНР принимают документы на российские паспорта 8
17:27
Горячая питерская танцовщица: кто стал новой невестой Джонни Деппа 8
17:23
Водителей Алтайского края предупреждают о непогоде 27 апреля 0
17:12
Пошла под снос: строители начали разбирать старинную усадьбу в Барнауле 8
17:04
Пьяный водитель без прав сбил пенсионера и скрылся с места ДТП в Горном Алтае 0
16:50
5G с российской криптографией обойдется в 28 млрд рублей 1
16:33
Кудрин предложил объединить Барнаул с тремя городами Сибири 15
16:24
Житель Алтайского края зарубил соседа топором за отказ выпить с ним 1
16:12
Врио главы Горного Алтая поручил выяснить, как тратятся деньги на дороги региона 0
16:06
Пасха в Барнауле – 2019: куда сходить и что посмотреть в выходные 0
15:49
Умерла актриса Элина Быстрицкая 2
15:37
Подросток сбежал по пути в барнаульскую психиатрическую больницу 1
15:23
Ученые выяснили, чем опасен хлеб 2
15:12
Великая суббота: чего нельзя делать в последний день перед Пасхой 8
15:01
Зима возвращается: Алтайский край на пасхальных выходных укутает снегом 0
14:51
Роспотребнадзор дал советы, как красить яйца на Пасху 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.