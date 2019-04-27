Фото: avito.ru
Огромную трехэтажную усадьбу площадью 976 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 39 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Из коттеджа открывается вид на город. Автор объявления подчеркивает, что дом является очень современным, технологичным, просторным и теплоэффективным.
"976 квадратных метров комфортного пространства – семь комнат, шесть туалетных комнат, кухня-столовая, каминный зал, кабинет, большой лестничный холл со вторым светом, сауна, бассейн, зимний сад, гараж на две машины", – отмечает продавец.
Дом находится на благоустроенном участке площадью 20 соток, расположенном в тупиковом проезде, что гарантирует отсутствие посторонних шумов.
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