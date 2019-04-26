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Водителей Алтайского края предупреждают о непогоде 27 апреля

, ИА "Амител"
Госавтоинспекция обращает внимание на гололедицу и усиление ветра
В субботу в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега / Фото: https://pixabay.com

В субботу в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега / Фото: https://pixabay.com

Водителей в Алтайском крае призывают быть осторожнее в связи с ухудшением погодных условий 27 апреля и ночью 28 апреля. В субботу в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер и серьезная гололедица.

В этой связи региональная Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой сохранять внимательность при управлении транспортом и неукоснительно соблюдать ПДД.

При выборе скорости нужно учитывать не только ограничения для дороги, но и погодные условия. Также необходимо не сближаться с впереди идущими автомобилями и выполнять маневры только при полной уверенности в их безопасности.

Пешеходам настоятельно рекомендуется не выходить на проезжую часть перед близко идущим транспортом, не убедившись, что тот совершил остановку и пропускает.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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