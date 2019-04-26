Полина Глен/ Фото: @polinaglen
Мировые и российские СМИ не перестают обсуждать новую пассию знаменитого актера Джонни Деппа. Ею стала 23-летняя Полина Глен.
Девушка два года назад переехала из Санкт-Петербурга в Лос-Анджелес, где и познакомилась с Деппом. Полина Глен закончила Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, где изучала электроэнергетику. Но работать по профессии не стала, – пишет "Мойка78". В Петербурге она основала студию гоу-гоу танцев L.I.P.S Dance Studio. Перед отъездом в США студию она закрыла. Однако это не единственный бизнес девушки – у нее есть компания по продаже ивового травяного чая из Карелии.
По сообщению британского издания Daily Mail, Депп познакомился с Полиной на вечеринке. При этом девушка сначала даже не узнала знаменитого актера, когда он подошел к ней. Это и покорило 55-летнего артиста. Дело движется к свадьбе, и пара в скором времени обещает приехать в северную столицу, чтобы познакомиться с родителями девушки.
Комментарии
у нее есть компания по продаже ивового травяного чая из Карелии
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называется А*ито
Кто из иностранцев не мечтает о русской девушке???...
Симпатичная, танцует обычно , ничего интересного. Удачи ей!