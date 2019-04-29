Экологичность – в моде: мы стали уделять больше внимания безопасности еды, одежды и тех предметов, которые нас окружают в быту. Поэтому если вы давно хотите заменить свои окна на новые, стоит присмотреться к изделиям из экологически безопасных материалов. Рассказываем, в чем их преимущества и почему на них стоит обратить внимание.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОКНА

Экологичные оконные системы изготавливают по особой технологии: специалисты заменяют различные стабилизаторы на основе вредного химического элемента – свинца – соединениями кальция и цинка. В результате получается абсолютно безопасная не только для человека, но и для окружающей среды продукция. К слову, в Европе еще несколько лет назад отказались от использования свинца в производстве, потому что накопление этого вещества может негативно отражаться на здоровье людей.

Еще одним преимуществом экологичных окон является их высокое качество: у них хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, они эстетичны и удобны в использовании.

ГДЕ КУПИТЬ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОКНА В БАРНАУЛЕ

С 1 апреля по 31 мая 2019 года компания FOGEL* проводит специальную акцию: экологичные окна можно приобрести по особенно выгодной цене.

Почему стоить заказать окна именно здесь? Компания FOGEL уже более 20 лет предоставляет полный комплекс услуг по производству и монтажу пластиковых и алюминиевых окон и дверей. Все материалы, которые используются в производстве, комплектующие и готовые изделия качественны и безопасны. Компания сотрудничает только с проверенными и надежными поставщиками с мировым именем. Сегодня это одно из ведущих предприятий Алтайского края, мощный производственный комплекс, укомплектованный оборудованием последнего поколения.

Подробнее обо всех условиях акции можно узнать у менеджеров отдела продаж. Телефон: 8 (3852) 392-192. В Барнауле офис компании FOGEL находится по адресу: улица Гоголя, 63, а в Новоалтайске – на улице Октябрьская, 5.

*Фогель — прим.ред.