Цены на сжиженный газ увеличатся в Алтайском крае с 1 июля текущего года, сообщили в региональном управлении по государственному регулированию цен и тарифов.
В ведомстве указывают, что в крае цены на данный вид ресурса в последний раз увеличивались в 2017 году.
Грядущее повышение стоимости сжиженного газа для населения объясняют повышением ставки НДС с 18% до 20%.
В июле увеличение цен на сжиженный газ составит 1,4% относительно цен января 2019 года.
"Розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, включает в себя оптовую цену на газ, эксплуатационные затраты и НДС (налог на добавленную стоимость). Основной причиной увеличения розничных цен на газ является индексация затрат на основные составляющие цены", – добавляют в управлении тарифов.
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