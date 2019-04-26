Две пассажирки пострадали в результате столкновения пассажирских автобусов "Мерседес" и "Даймлер Бенц" в Барнауле, сообщили amic.ru в пресс-службе отделения пропаганды БДД городского ГИБДД.
Авария случилась в 14:20 на улице Германа Титова неподалеку от здания №18. Столкнулся общественный транспорт маршрутов №35 и №57.
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась двум девушкам 25 и 27 лет.
На месте происшествия работают сотрудники дежурной части городской Госавтоинспекции. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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