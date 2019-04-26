ГУ МВД России по Новосибирской области распространило ориентировки на подозреваемого в тяжком преступлении.
Как сообщает 1nsk.ru, молодой человек разыскивается по делу об убийстве мужчины в городе Обь. Там трое парней нанесли смертельные удары горожанину.
Два человека уже задержаны. Полицейские владеют информацией, что 22-летний местный житель был их соучастником.
У разыскиваемого прямые темно-русые волосы. Он невысокий (170 см) и худой. Был одет в олимпийка с капюшоном, синие джинсы с потертостями и темные ботинки.
Людей, владеющих информацией о местонахождении подозреваемого, полицейские просят сообщить ее по телефонам 8 (383) 232-62-40, 8 (38373) 50-2-00, 8-952-921-06-72 или 8-913-770-54-27.
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