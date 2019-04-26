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В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

, ИА "Амител"
Так решили ответить на указ президента РФ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".

Он полностью серьезно предложил организовать выдачу украинских паспортов россиянам в " этнически украинской Кубани" и Москве. По его словам, там проживает очень много украинцев.

"Пускай в Думе точно так же думают, к кому из международных организаций обращаться, чтобы прекратить раздачу украинских паспортов", — аргументировал он.

Правда, какой резон россиянам получать украинские паспорта, народный избранник не объяснил.

Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения российского гражданства тем, кто имеет паспорт жителя ЛНР и ДНР. Это уже вызвало всплеск желающих сменить гражданство.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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