В пятницу, 26 апреля, в Барнауле по данным на 19:05 образовались серьезные пробки. Соответствующая информация размещена на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации на 7 баллов из 10 возможных (8 – многокилометровые пробки, 9 — город стоит, 10 – пешком быстрее).
Согласно статистике по пятницам на это же время сервис оценивает движение по дорогам, в среднем, на 4 балла (местами затруднения). Не исключено, что причиной такой разницы стали несколько ДТП.
В частности, практически "встал" проспект Ленина – средняя скорость на трехкилометровом участке между пересечениями с улицами Партизанская и Кулагина в направлении проспекта Космонавтов составляет около 5 км/ч.
Также существенно затруднено движение на шоссе Ленточный бор участке между перекрестками улиц Власихинская и Кутузова.
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