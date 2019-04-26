Прощание с ушедшей из жизни Народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой планируется провести 29 апреля в Малом театре, сообщает РБК.
По словам руководителя учреждения, театр намерен обратиться в мэрию с просьбой одобрить похороны на Новодевичьем кладбище.
Напомним, актриса кино и театра скончалась на 92-м году жизни в результате продолжительной болезни.
Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. Полюбилась зрителям после блестящего исполнения Аксиньи в киноэпопее "Тихий Дон" по одноименному произведению Михаила Шолохова. Зрителям хорошо запомнились ее яркие образы.
После этого ей стали часто писать и приглашать на различные роли, но большую часть своей жизни актриса посвятила московскому Малому театру, где трудилась с 1958 года.
Имеет множество наград, в том числе кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степени, ордена Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени, ордена "Знак Почета"
Комментарии